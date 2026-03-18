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Reportan cinco detenidos y un incendio activo en Ciudad del Maíz

El siniestro está controlado en un 60%, dijo el gobernador Ricardo Gallardo

Por Rubén Pacheco

Marzo 18, 2026 02:34 p.m.
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Reportan cinco detenidos y un incendio activo en Ciudad del Maíz

En lo que va del año, se han detenido a cinco personas como responsables de iniciar incendios forestales en San Luis Potosí, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien aseveró que el 96 por ciento de los conflagraciones fueron provocados.

Previo a sostener una reunión con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y autoridades estatales y municipales, expuso que, hasta el momento la entidad potosina solo reporta un siniestro activo en el municipio de Ciudad del Maíz, cuya sofocación registra un avance del 60 por ciento.

Exteriorizó que las últimas detenciones corresponden a tres personas, quienes estaban quemando basura en el municipio de Mexquitic de Carmona y provocaron el incendio en dicha municipalidad.

"Hace dos años que se nos prendió la sierra de San Miguelito, que también tuvimos que meter a trabajar todo el equipo. Ustedes recordarán: fue una fogata provocada por unas personas que salieron de excursión", afirmó.

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El mandatario estatal estimó que los aprehendidos estarían sujetos a las nuevas sanciones previstas en el Código Penal del Estado, recientemente reformado para endurecer las penalidades.

"Sí tenemos que hacer en la regulación que estamos haciendo y la modificación que se hizo al Código Penal para castigar conductas cárcel de cinco a 10 años, hasta 15 años para toda aquella gente que está provocando los incendios", remató.

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