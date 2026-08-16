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Reportan deterioro de Circuito Potosí a la altura de La Virgen

Conductores señalan que sus vehículos ya se han dañado con los huecos

Por Flor Martínez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Reportan deterioro de Circuito Potosí a la altura de La Virgen
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      Automovilistas que circulan por el puente del Circuito Potosí ( Periférico Oriente) a la altura del acceso a la colonia La Virgen, denunciaron el deterioro que presenta la estructura y que, de acuerdo con sus reportes, ya ha provocado daños en algunos vehículos que transitan por este punto.

      A través de redes sociales, usuarios señalaron que el problema se concentra en la parte superior del puente, donde se observa una separación en la unión de las trabes que conforman la estructura. Esta situación habría generado huecos, desniveles y hundimientos en la superficie de rodamiento, lo que representa un obstáculo para los automovilistas, particularmente para quienes circulan a velocidad elevada. 

      Los conductores afectados refirieron que al pasar por la zona algunas unidades han sufrido averías, principalmente en neumáticos y componentes de la suspensión y dirección, entre ellos las rótulas.

      Señalaron que el impacto contra los desniveles no solo representa un gasto para los propietarios de los vehículos, sino que también puede ocasionar que los conductores pierdan el control de las unidades.

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      El riesgo, advirtieron, aumenta debido a que se trata de una vialidad de circulación rápida y con un flujo constante de automóviles, además de unidades de carga pesada. Un desperfecto mecánico o una maniobra repentina para evitar los daños en la estructura podría derivar en un choque, una carambola o un accidente de mayores dimensiones.

      Los automovilistas pidieron a las autoridades correspondientes realizar una revisión de las condiciones del puente y atender los puntos donde existen separaciones, hundimientos o daños en la superficie, tanto en la parte superior como inferior de la estructura.

      Consideraron que una intervención preventiva permitiría reducir el riesgo para quienes utilizan diariamente esta vialidad y evitar que el deterioro avance hasta generar afectaciones mayores.

      Recordaron que el Circuito Potosí (Periférico Oriente) es una de las principales vías de conexión de la zona metropolitana y registra diariamente el paso de miles de vehículos, por lo que cualquier desperfecto en su infraestructura puede representar un riesgo para un número importante de usuarios.

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