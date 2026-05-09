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Reportan enorme fuga de agua potable en Universidad

El derrame afecta la vialidad y se extiende hacia pozos de visita

Por Flor Martínez

Mayo 09, 2026 12:37 p.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Una considerable fuga de agua potable se registra sobre la avenida Universidad, a un costado del Templo de San José, donde el derrame ya se extiende por varios metros de esta vialidad del Centro Histórico.

El agua ha provocado encharcamientos en un tramo de la avenida y, pese a la gran cantidad del líquido que se desperdicia, hasta el momento la autoridad correspondiente no ha intervenido para atender la situación.

De acuerdo con testimonios de personas de la zona, la fuga habría comenzado durante la madrugada o en las primeras horas de este día.

El derrame ha cubierto gran parte de la orilla de la banqueta y también se dirige hacia dos pozos de visita ubicados en el sector.

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La fuga se extiende desde el templo antes mencionado y está a pocos metros de alcanzar la esquina de avenida Universidad y avenida Constitución.

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