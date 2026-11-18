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Sin incidentes de emergencia ni reportes relevantes de seguridad concluyó en Villa de Pozos el operativo especial implementado con motivo de El Buen Fin 2026, desarrollado del 13 al 17 de noviembre en zonas comerciales, bancarias y de alta afluencia de personas.

De acuerdo con la Guardia Civil Municipal, el dispositivo concluyó con saldo blanco tras cinco días de vigilancia reforzada y acciones preventivas orientadas a proteger tanto a consumidores como a comerciantes durante uno de los periodos de mayor actividad económica del año.

El director de la corporación, David Valdivia Carranza, informó que los elementos municipales mantuvieron presencia en cajeros automáticos, farmacias, gasolineras, plazas comerciales, tiendas de conveniencia, sucursales bancarias y otros puntos estratégicos, además de brindar orientación a comerciantes y ciudadanos en general.

La Guardia Civil de Pozos coordinó su trabajo con elementos de la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional, ampliando la cobertura de vigilancia en áreas comerciales y bancarias del municipio.

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El resultado de El Buen Fin adquirió relevancia para Villa de Pozos al ser uno de los ejercicios de vigilancia más importantes del calendario comercial local y uno de los primeros Buen Fin desarrollados bajo la estructura de seguridad del municipio ya constituido, lo que permite evaluar la capacidad de coordinación entre corporaciones y la respuesta institucional ante eventos de alta concentración de personas.