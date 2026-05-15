Reprueba Torres Sánchez uso de sede municipal para show de strippers

Luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observan a strippers realizando un baile para un grupo de mujeres durante un festejo por el Día de las Madres en el auditorio de la alcaldía de Villa de Reyes, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que estos espacios deben utilizarse exclusivamente para brindar servicios públicos y no para actividades ajenas a ese propósito.

El funcionario estatal indicó que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de preservar el carácter institucional de sus instalaciones, al tratarse de espacios creados para la atención ciudadana y el cumplimiento de las obligaciones propias de cada administración municipal.

En ese sentido, consideró que "no es correcto que utilicen un auditorio municipal para un fin distinto".

Aunque reconoció que este tipo de situaciones pueden derivarse de celebraciones organizadas con motivo de fechas especiales, insistió en que las autoridades deben actuar con mesura y cuidar las formas al tratarse de espacios oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La polémica surgió luego de que circuló un video, donde presuntamente se muestra parte del espectáculo realizado dentro del auditorio municipal durante un convivio por el Día de las Madres. De acuerdo con la denuncia difundida, el evento habría sido organizado por trabajadores del propio ayuntamiento.

Sin embargo, la alcaldía de Villa de Reyes emitió un comunicado en el que negó haber organizado dicho espectáculo, deslindándose de cualquier participación institucional en la realización del evento.