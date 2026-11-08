Requiere Pozos de un mejor transporte

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Para miles de residentes de Villa de Pozos, el costo de trasladarse diariamente no se mide únicamente en pesos, sino que también se refleja en horas de espera, transbordos, jornadas más largas y recursos familiares que terminan destinándose a la movilidad ante la necesidad de trabajar, estudiar o realizar trámites fuera del municipio.

La oferta de empleo dentro de esta demarcación continúa siendo limitada, lo que obliga a miles de trabajadores a desplazarse diariamente a la Zona Industrial, el centro de la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez y otros puntos del área metropolitana para acceder a fuentes de ingreso.

Para muchos usuarios, algunos de ellos consultados en parabuses de la carretera 57, el traslado cotidiano representa un gasto constante para sus familias, sobre todo cuando hay que realizar uno o más transbordos para llegar al destino final.

La situación es más compleja durante la noche: Trabajadores de turnos vespertinos y nocturnos enfrentan una menor disponibilidad de unidades de transporte público, lo que los obliga a recurrir a taxis o plataformas digitales para regresar a casa. Sin embargo, es precisamente en esos horarios que suele incrementarse la demanda del servicio privado, provocando tarifas más elevadas y un impacto adicional en la economía familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El reto para Villa de Pozos no es solamente contar con más rutas, sino lograr que el crecimiento urbano vaya acompañado de alternativas de movilidad suficientes, accesibles y seguras para una población que sigue dependiendo de la conexión con el resto de la zona metropolitana.