Rescatan a gatito atrapado en el Distribuidor Juárez
Protección Civil Municipal informó que el felino fue puesto a salvo sin presentar lesiones
Personal operativo de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí rescató a un gatito que se encontraba atrapado en la parte alta de uno de los brazos del Distribuidor Vial Juárez la tarde de este lunes.
De acuerdo con la dependencia municipal, el rescate se realizó mediante maniobras efectuadas con responsabilidad y apego a las medidas de seguridad y bienestar animal.
El felino fue puesto a salvo y, según el reporte oficial, no presentó lesiones tras ser rescatado.
Protección Civil Municipal destacó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con la protección y cuidado de toda forma de vida.
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Redacción
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