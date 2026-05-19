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Rescatan a gatito atrapado en el Distribuidor Juárez

Protección Civil Municipal informó que el felino fue puesto a salvo sin presentar lesiones

Por Redacción

Mayo 19, 2026 01:50 p.m.
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Rescatan a gatito atrapado en el Distribuidor Juárez

Personal operativo de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí rescató a un gatito que se encontraba atrapado en la parte alta de uno de los brazos del Distribuidor Vial Juárez la tarde de este lunes.

De acuerdo con la dependencia municipal, el rescate se realizó mediante maniobras efectuadas con responsabilidad y apego a las medidas de seguridad y bienestar animal.

El felino fue puesto a salvo y, según el reporte oficial, no presentó lesiones tras ser rescatado.

Protección Civil Municipal destacó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con la protección y cuidado de toda forma de vida.

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