Restaurantes esperan buena venta por partido de México
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Restauranteros de Villa de Pozos esperan que este miércoles, la asistencia de comensales a sus establecimientos vuelva a repuntar con el juego de México contra la República Checa, aunque, por el horario de transmisión, se pronostica más bien un consumo de cenas ligeras, acompañadas de bebidas de baja graduación, principalmente.
Los administradores de algunos de los restaurantes más representativos de este municipio comentaron que el horario del encuentro de futbol permitirá que muchos trabajadores de la cercana Zona Industrial que salen a las 6:00 de la tarde, lleguen a Pozos a relajarse de los retos de la jornada laboral a la espera de que inicie el tercer partido de México en su participación en el Mundial de Futbol 2026.
Aunque pocos negocios de la avenida Julián de los Reyes montaron publicidad visible sobre la justa mundialista, sí son varios los que cuentan con transmisión de los partidos. Algunos restaurantes, de hecho, participan en la campaña "Ruta Mundialista del Sabor" lanzada por la Dirección de Turismo de Villa de Pozos.
Los restaurantes de dicha campaña ofrecen, además de ciertos descuentos y promociones, platillos y bebidas inspiradas en la gastronomía de algunos de los países que participan en el campeonato mundial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Reforma electoral: antidoping no será obligatorio; podría haber "Reyitos"
Ana Paula Vázquez
Las y los diputados aprobaron este martes las modificaciones legales que aplicarán en el proceso local de 2027
Cancela CEGAIP consulta de información sobre sus gastos
Pulso Online
Se trataba de una solicitud para la revisión de gastos en viáticos y uso de vehículos oficiales
Arreola solicita licencia a Congreso para buscar candidatura
Ana Paula Vázquez
Busca enfocarse a trabajos de Morena e inscribirse en el proceso interno de cara al 2027