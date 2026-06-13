Restaurantes no tuvieron buena venta por arranque del Mundial, señala Canirac

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"Nomás dime qué han organizado bien estos señores (de la 4T)... excepto robarse las elecciones", dijo Alejandro Espinosa Abaroa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), luego de confirmar que técnicamente ninguno de los restaurantes, reportó buenas ventas, durante el evento inaugural del Mundial de Futbol México-Estados Unidos-Canadá, al abducir a una campaña de desinformación de la parte oficial.

Se remitió al Mundial México 86, que aquel 31 de mayo de 1986 le ganó "mentadas" en el estadio al entonces presidente Miguel de la Madrid, pero salió victorioso con un mundial que supo organizar muy bien y todos ganaron.

Explicó que en lo único que organizan bien hay una ironía, porque las empresas que prestan el servicio para la transmisión de los partidos de fútbol, reciben las solicitudes de contrato pero instalan hasta 15 días después y si no se acabó, ya casi se acabó.

Dijo que si el gobierno trae un evento como el Mundial, así como cuando se atrae a una empresa, la propia autoridad le exige determinadas cosas a esa empresa, por ejemplo que genere una determinada cantidad de empleos, que estos reúnan determinadas características y que en todo el tiempo haya un ganar-ganar, "pero aquí yo no veo que el gobierno logre mucho beneficio para la gente... Todo mundo hizo revuelo del mundial que iba a ser un gran beneficio para todos y es todo este tiempo de acciones lo único que han hecho es desanimar a las personas".

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Observó que hay tantas exigencias que hasta las mismas sedes, se vieron afectadas, porque Banorte no pudo incluir su nombre en el estadio y se quedó como Estadio Ciudad de México para efectos del Encuentro Mundial de futbol.

"¿Qué sentido tiene tener un evento de esa magnitud, si el único beneficio que consiguió el gobierno es para el organizador? Lo increíble es que el gobierno ni siquiera haya dicho nada".