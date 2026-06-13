logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Fotogalería

Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Restaurantes no tuvieron buena venta por arranque del Mundial, señala Canirac

Por Martín Rodríguez

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Restaurantes no tuvieron buena venta por arranque del Mundial, señala Canirac
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      "Nomás dime qué han organizado bien estos señores (de la 4T)... excepto robarse las elecciones", dijo Alejandro Espinosa Abaroa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), luego de confirmar que técnicamente ninguno de los restaurantes, reportó buenas ventas, durante el evento inaugural del Mundial de Futbol México-Estados Unidos-Canadá, al abducir a una campaña de desinformación de la parte oficial.

      Se remitió al Mundial México 86, que aquel 31 de mayo de 1986 le ganó "mentadas" en el estadio al entonces presidente Miguel de la Madrid, pero salió victorioso con un mundial que supo organizar muy bien y todos ganaron.

      Explicó que en lo único que organizan bien hay una ironía, porque las empresas que prestan el servicio para la transmisión de los partidos de fútbol, reciben las solicitudes de contrato pero instalan hasta 15 días después y si no se acabó, ya casi se acabó.

      Dijo que si el gobierno trae un evento como el Mundial, así como cuando se atrae a una empresa, la propia autoridad le exige determinadas cosas a esa empresa, por ejemplo que genere una determinada cantidad de empleos, que estos reúnan determinadas características y que en todo el tiempo haya un ganar-ganar, "pero aquí yo no veo que el gobierno logre mucho beneficio para la gente... Todo mundo hizo revuelo del mundial que iba a ser un gran beneficio para todos y es todo este tiempo de acciones lo único que han hecho es desanimar a las personas".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Observó que hay tantas exigencias que hasta las mismas sedes, se vieron afectadas, porque Banorte no pudo incluir su nombre en el estadio y se quedó como Estadio Ciudad de México para efectos del Encuentro Mundial de futbol.

      "¿Qué sentido tiene tener un evento de esa magnitud, si el único beneficio que consiguió el gobierno es para el organizador? Lo increíble es que el gobierno ni siquiera haya dicho nada".

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Buscan que presos sin sentencia voten en SLP
        Buscan que presos sin sentencia voten en SLP

        Buscan que presos sin sentencia voten en SLP

        SLP

        Redacción

        La reforma plantea incluir a personas en prisión preventiva en los procesos electorales

        Bocas reparte agua en pipas ante demanda rural
        Bocas reparte agua en pipas ante demanda rural

        Bocas reparte agua en pipas ante demanda rural

        SLP

        Redacción

        La delegación reporta 1.8 millones de litros entregados entre mayo e inicios de junio

        Alistan operativo para regreso de paisanos a SLP
        Alistan operativo para regreso de paisanos a SLP

        Alistan operativo para regreso de paisanos a SLP

        SLP

        Pulso Online

        Más de 6 mil connacionales llegarían al estado durante las vacaciones de verano

        SLP presume baja en embarazo adolescente
        SLP presume baja en embarazo adolescente

        SLP presume baja en embarazo adolescente

        SLP

        Pulso Online

        El GEPEA revisó avances de la estrategia estatal; participan 25 dependencias