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Retiran de calles 70 toneladas de muebles, electrónicos, llantas...

El programa evita el abandono de cacharros en lotes baldíos y canaliza objetos a reciclaje especializado

Por Rolando Morales

Mayo 27, 2026 11:34 a.m.
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Retiran de calles 70 toneladas de muebles, electrónicos, llantas...
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      La "Operación Descacharrización" del Ayuntamiento capitalino ya superó las 70 toneladas de residuos voluminosos recolectados en distintas colonias de la capital, informó el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera.

      El funcionario explicó que el operativo atiende principalmente la acumulación de objetos que no son retirados por el sistema convencional de recolección, como muebles, sillones, madera, electrónicos, juguetes y otros residuos de gran tamaño.

      "Nos llevamos de todo, básicamente todo lo que tengan los vecinos. Yo siempre digo que hasta nos llevamos el piano", comentó.

      De acuerdo con Mendieta Rivera, la colonia El Llano encabeza la lista de zonas con mayor volumen de recolección, al registrar cerca de 17 toneladas de cacharros retirados. También se han realizado jornadas en Industrias, Fraccionamiento Esmeralda, Infonavit Morales y San Sebastián, mientras que próximamente el programa llegará al barrio de Tlaxcala.

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      El titular de Gestión Ecológica señaló que además del retiro de residuos voluminosos, el operativo también busca evitar que este tipo de materiales terminen abandonados en lotes baldíos o tiraderos clandestinos. En el caso de los aparatos electrónicos, indicó que son canalizados al programa que se realiza en coordinación con la empresa Recimetsa.

      Según detalló, cada mes se procesan alrededor de 10 toneladas de residuos electrónicos, lo que permite darles un manejo adecuado y reducir la contaminación en la vía pública.

      Mendieta Rivera consideró que el programa también representa un apoyo económico para muchas familias, ya que evita que tengan que contratar servicios particulares para deshacerse de objetos pesados o de gran tamaño.

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