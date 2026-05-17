Retiran más de 200 toneladas de residuos en drenaje

CIUDAD DE

, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Las

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

se han convertido en lameteorológica a nivel global y provocan cerca de medio millón de muertes al año, por lo quenecesita fortalecer sistemas de alerta temprana para anticipar riesgos y proteger a la población, advirtió, subgerente de Climatología ydel Servicio Meteorológico Nacional.El especialista recordó quefue el año más cálido registrado tanto encomo en el planeta, periodo en el que el país superó lasasociadas al, mientras que en 2025 las autoridades sanitarias reportaron 83 fallecimientos.Durante la conferencia "Las Ciencias de la Tierra desde el Servicio Meteorológico Nacional", realizada en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de(UNAM), explicó que lay laconsideran que los efectos de laspueden anticiparse debido a que son fenómenos predecibles.García Jiménez destacó que elya influye en decisiones estratégicas del país, como ocurrió encon la, anteprovocados por el incremento en el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración durante lasEl experto, quien representa aante laen temas depara Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, añadió que otra de las consecuencias del aumento de temperaturas es el crecimiento de losExplicó que, junto con la, utilizanpara detectar zonas con temperaturas anormalmente elevadas que podrían corresponder a incendios, actividad volcánica o incluso basureros clandestinos.Recordó queregistró eldepor, después de que en 2023superó por primera vez el millón de hectáreas siniestradas, cifra que podría repetirse en 2026.El exprofesor de la Facultad de Ciencias insistió en que elya no es solo un fenómeno climático, sino un, energía y protección ambiental que exigeentre autoridades y sistemas de prevención.