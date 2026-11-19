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Debido a la intromisión de taxistas, conductores de servicio de transporte por aplicación no pudieron sostener una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que tenían prevista desarrollar este miércoles por la mañana.

Taxistas bloquean reunión entre SCT y transporte privado

Alrededor de 30 trabajadores particulares arribaron a las instalaciones de la institución, ubicadas en la avenida Muñoz, donde fueron recibidos por personal gubernamental.

El gremio del sector privado busca generar las condiciones para regularizarse ante el Gobierno del Estado, y con ello evitar que continúe la "cacería" por no estar registrados como Empresas de Redes de Transporte, según lo estipulado en la Ley de Transporte Público del Estado.

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Reclamaciones y demandas de taxistas ante la SCT

Sin embargo, en cuestión de minutos un grupo de aproximadamente 35 taxistas llegó para impedir que se concretara la reunión.

Mientras los primeros esperaban, los chóferes del sistema concesionado reclamaron a la SCT que se encontraban fuera de la ley, inclusive demandaron que se les persiguiera penalmente luego de obtener sus datos personales.