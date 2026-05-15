Revelan fecha de concierto de Mötley Crüe en SLP

Será el sábado 8 de agosto, cuando la banda estadounidense de glam rock Mötley Crüe se presentará en la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

De acuerdo con lo anunciado por el gobernador Ricardo Gallardo, los creadores de "Dr. Feelgood" encabezados por Vince Neil estarán en el Teatro del Pueblo de forma gratuita.

Los originarios de Los Ángeles, California, actualmente realizan una gira por Estados Unidos, aún con otros dos de sus fundadores, Tommy Lee y Nikki Sixx.

Mötley Crüe fue fundada a principios de los 80's y logró el éxito mundial por su estilo de heavy rock y su irreverencia.

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En su palmarés, se incluyen varios exitosos álbumes y también escándalos, todos documentados en la película "The Dirt".