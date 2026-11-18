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Los potenciales clientes trataron con indiferencia al pequeño comercio. Los dueños de pequeños negocios y tienditas de abarrotes reportan muy bajas ventas durante el Buen Fin. Lo mismo sucedió con los mercados municipales, que no recibieron promoción y sí en cambio una presencia inusual de comerciantes en la vía pública.

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Armando Reyes Sías, informó que los días del evento comercial pasaron desapercibidos.

Aseguró que El Buen Fin fue creado para beneficiar a las grandes cadenas comerciales, lo que deja en desventaja a los comercios pequeños porque no tienen la capacidad de ofrecer grandes descuentos porque no compran en tan alto volumen.

"Hay ropa y calzado que pudieran ser de calidad más baja a la que ofrecen las grandes cadenas y la gente se inclina hacia los grupos comerciales que cuentan con tiendas de mayor tamaño".

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Comentó que en el caso de los negocios chicos o incluso familiares, solo se benefician cuando cerca de ellos o en su entorno, si les queda en la ruta de paso, sucede algún evento de gran concurrencia, siempre y cuando los comerciantes de la vía pública no se lleven todas las ventas, como está ocurriendo en la nariz de las autoridades, para que algunos comerciantes permanezcan en la Plaza de Armas.

Añadió que el plus del buen fin es provocar que los consumidores se endeuden con las cadenas comerciales grandes, aunque después batallen para pagar.

Dijo no conocer una cantidad exacta de comerciantes que resultaron afectados, porque no pueden aplicar descuentos mayores, si la utilidad de la venta de los productos puede incluso quedar en algunos cuántos centavos.