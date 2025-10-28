R.Gallardo culpa a Federación del no pago a escuelas

En el 2024 no se entregaron recursos completos a las instituciones educativas, porque no llegaron completas las ministraciones federales, justificó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, sin embargo, tales impagos corresponden a recursos estatales, no del orden federal.

Al igual que en 2023 cuando no erogó 223 millones de pesos a nueve instancias formadoras o de educación media superior y superior, durante 2024 el Gobierno del Estado no cumplió con la entrega convenida de 219 millones 458 mil pesos a igual número de instituciones educativas y casi las mismas instancias, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Previo a entregar equipo agrícola a ganaderos y agricultores en la subsede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos(Sedarh), el mandatario estatal refirió que el año pasado la federación le asignó al estado 68 mil 800 millones, sin embargo, solo recibió poco más de 68 mil millones.

“Siempre faltan lapsos y la federación ya te va marcando a dónde es donde no llega el dinero o dónde no llegó el dinero y en este caso, pues fueron las instituciones educativas a las que no les llegó el dinero”, comentó.

Aseveró que las partidas asignadas al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT) u otra institución de educación llega etiquetado, por lo cual, no se redirige o modifica.

“Es un tema que no llegó el presupuesto. Regularmente las proyecciones de dinero o asignaciones que se nos dan para los estados son proyecciones, no son fijo o exacto”, remató el gobernador.

Pese a que la ASF detectó que la entidad potosina debe aclarar 10 millones 400 mil pesos, correspondiente al gasto federalizado de la cuenta pública 2024, Gallardo Cardona negó que haya tenido observaciones del ente fiscalizador, sin embargo, luego reconoció que las tuvo, pero las consideró administrativas. “Fueron mínimas, pero son administrativas. Esas observaciones que son administrativas de 10 millones de pesos, ocho millones de pesos nosotros las solventamos en 15 días y las entregamos. No es un tema que falte el dinero”, remató.