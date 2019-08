Ricardo Gallardo se pasa la fracción del Verde en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El excoordinador de la bancada del PRD y actualmente diputado sin partido, Ricardo Gallardo, se incorporará a la fracción del Partido Verde Ecologista de México a partir del próximo 1 de septiembre cuando inicia el tercer periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura.



A través de un comunicado, el legislador de San Luis Potosí informó que decidió aceptar la invitación de este instituto político para integrarse a su bancada y construir proyectos nacionales.

Agradeció a todos sus seguidores y expresó que es una persona de compromiso y convicciones y que no les va a fallar porque tiene formación a la antigua donde la palabra vale.

"Hoy decidí aceptar la invitación del Partido Verde Ecologista de México, para formar parte de su bancada y de sus proyectos nacionales. Me encuentro muy agradecido con todos aquellos que me siguen en esta gran aventura. Soy una persona de compromiso y convicciones, no les fallaré porque en mi casa me formaron a la antigua, donde la palabra vale igual que la vida", expresó en su comunicación.

Cabe recordar que la bancada del Verde formalizó una alianza legislativa con el bloque "Juntos Haremos Historia", que integran Morena, PT y PES, y los han acompañado en distintas votaciones en la Cámara de Diputados.

Además, Gallardo inició esta Legislatura como coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro; sin embargo, en febrero pasado él y otros ocho legisladores perredistas decidieron renunciar a este instituto político y a esta fracción y desde entonces se mantienen como diputados sin partido, los cuales han acompañado a Morena en distintas votaciones en el pleno.