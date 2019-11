River Plate dejó escapar una millonada al perder la Libertadores

Los lamentos por perder la final de la Copa Libertadores se extienden más allá del orgullo, de la cancha y la tribuna. El departamento de finanzas del River Plate también sufrió la caída del fin de semana, por los millones de dólares (mdd) que no pudieron embolsarse.

Aunque la tajada del club argentino fue de seis mdd por quedar subcampeón, la diferencia es de otros 6 mdd que dejaron ir por el doblete de 'Gabigol' en su contra. O sea, que el Flamengo se llevó 12 mdd por levantar el título sudamericano, según un reporte del diario El Clarín.

Como daño colateral, los "Millonarios" también dejaron ir dinero por no lograr la representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol en el Mundial de Clubes de Qatar 2019, que se disputará en diciembre próximo.

El "Mundialito" hubiera dejado a los argentinos 2mdd seguros, por su simple aparición. De igual modo, la caída en Libertadores los alejó de la oportunidad de disputar el nuevo formato del Mundial de Clubes China 2021, en el cual, FIFA podría repartir hasta 20 mdd. Otro objetivo que River Plate se perdió fue el lugar para jugar la Recopa Sudamericana 2020, contra Independiente del Valle.

Pese a que se presume estabilidad financiera en el equipo, el dinero no conseguido hubiera aliviado las pérdidas arrojadas de los últimos dos balances de tesorería.