logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Robo vehicular se concentra en las motocicletas

Cifras del SESNSP indican que el 52% de los despojos afecta a las motos

Por Rubén Pacheco

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Robo vehicular se concentra en las motocicletas

Del total de robo de vehículos de motor cometidos en el estado de San Luis Potosí en el primer cuatrimestre de este año, el 52 por ciento corresponde a motocicletas, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

San Luis Potosí robo motocicletas 2024: cifras y contexto

El informe oficial precisó que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 576 carpetas de investigación por atraco de unidades, 276 por robo de coche de 4 ruedas y 300 de motocicletas.

El documento precisó que, del total sustracciones de carros 96 se cometieron con violencia y 180 sin violencia; y los biciclos motorizados 61 con violencia y 239 sin violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto y contexto del robo de vehículos en San Luis Potosí

Es decir, el 52 por ciento de los robos de unidades motoras en el estado corresponden a motocicletas, vehículos vinculados principalmente con la comisión de ecuaciones de personas, según autoridades estatales de seguridad pública.

En abril pasado, San Luis Potosí se posicionó como el municipio del país con mayor incidencia de robo de equipo pesado asegurado entre abril del 2025 y marzo del 2026, de acuerdo con un reporte trimestral presentado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El informe particular precisó que, en los últimos 12 meses se contabilizaron 284 atracos en carreteras o vialidades capitalinas, de ellos 74 por ciento fueron cometidos con violencia por parte de los criminales.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles
    Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles

    Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles

    SLP

    Redacción

    El pago de 144 mil pesos fue ordenado por un juez a favor de una maestra contratada por los padres de familia

    Revisará Congreso desempeño de la CEDH
    Revisará Congreso desempeño de la CEDH

    Revisará Congreso desempeño de la CEDH

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Marco Gama encabezará una visita para solicitar avances en expedientes

    Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente
    Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente

    Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente

    SLP

    Flor Martínez

    Autoridades gestionan cierres viales y desvíos para facilitar trabajos en laterales

    SLP, en el Top 10 de víctimas de actos de corrupción: Inegi
    SLP, en el Top 10 de víctimas de actos de corrupción: Inegi

    SLP, en el "Top 10" de víctimas de actos de corrupción: Inegi

    SLP

    Rubén Pacheco

    Hasta 16 mil 720 residentes experimentaron un acto deshonesto por parte de algún servidor público