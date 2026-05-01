Rocha pide licencia en Sinaloa tras señalamientos de EU

Ciudad de México.– El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo en medio de señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con información publicada por SinEmbargo, el mandatario informó que presentó la solicitud ante el Congreso local mientras se desarrolla una investigación en su contra.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador mientras dure el proceso de investigación", señaló Rocha Moya en un mensaje en video.

El propio gobernador indicó que la decisión responde a una "convicción republicana" y busca facilitar el trabajo de las autoridades mexicanas, en referencia a la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía General de la República.

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La licencia se da en un contexto de presión internacional, luego de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que hasta ahora no han derivado en una detención en México.

El caso se mantiene en desarrollo y se espera que en los próximos días haya una postura formal tanto del Congreso de Sinaloa como del Gobierno federal sobre la situación del mandatario.