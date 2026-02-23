Ruptura en acueducto de El Realito provoca suspensión de suministro

El Organismo Operador de Agua Interapas confirmó este lunes una nueva falla en el acueducto del sistema de la Presa El Realito que provocó la suspensión del envío de agua hacia los tanques de distribución que abastecen a la zona sur-poniente de la capital potosina.

La ruptura se ubica en el kilómetro 43 de la carretera federal 57, antes de llegar al entronque con Tierra Nueva. De acuerdo con la información difundida, se trata de una fuga en la línea de conducción del sistema "El Realito", lo que obligó a detener el flujo de agua hacia la ciudad.

Ante la interrupción, el organismo operador Interapas activó un protocolo de atención emergente para mitigar las afectaciones en las colonias que dependen de este suministro.

Entre las acciones implementadas se encuentra la puesta en operación de pozos de reserva para reforzar el abasto en distintos sectores, así como la disposición de apoyo con pipas en las zonas donde pudiera presentarse mayor impacto.

Además, se mantiene un monitoreo permanente de los niveles en los tanques de almacenamiento con el fin de administrar el recurso disponible mientras se resuelve la contingencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para hacer un uso responsable del agua almacenada en sus hogares, en tanto la empresa responsable del sistema "El Realito" realiza las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. Se informó que cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales.