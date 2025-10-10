Sabotean drenajes, denuncia Azuara

Un camión cargado de tierra depositó de manera intencional su carga sobre una alcantarilla en el fraccionamiento Arbolitos, en un intento de obstaculizar las labores preventivas de limpieza que realiza la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino para evitar inundaciones, denunció Christian Azuara, titular de la dependencia municipal.

El funcionario explicó que la acción ocurrió a las cinco de la mañana, poco después de que el personal municipal realizara una limpieza completa de la alcantarilla y retirara los desechos acumulados.

“No se trató de tierra proveniente de alguna construcción cercana, simplemente alguien la dejó ahí, afectando directamente a los vecinos y el trabajo de prevención que realizamos”, señaló Azuara.

El incidente se suma a un patrón que la dependencia ha detectado en varias zonas vulnerables de la ciudad, conocidas como “puntos rojos” de inundación. Estas áreas requieren limpieza constante de alcantarillas para evitar que, durante las lluvias, se produzcan colapsos que afecten viviendas y calles.

Azuara destacó que la Dirección de Servicios Municipales trabaja coordinadamente con la Dirección de Obras Públicas.

, Interapas y Ecología, para reforzar los recorridos de limpieza y minimizar riesgos. En la última temporada de lluvias, algunas alcantarillas colapsaron, lo que motivó la implementación de este programa preventivo.

Por último, Christian Azuara lamentó que acciones como la del camión de tierra pongan en riesgo la labor municipal y afecten a los residentes de la zona. “Esperaría que no fuera con intención de maldad, pero si lo fue, quienes lo hicieron afectan directamente a la comunidad que buscamos proteger”, concluyó.