Salpican baches la ruta hacia Villa de Pozos

Ir o venir entre la capital y Villa de Pozos sigue siendo una actividad de riesgo para cientos de automovilistas que usan las laterales de la carretera 57, pues los baches se han multiplicado y ampliado en ancho y profundidad.

Como ejemplo, ayer se ubicaron dos cráteres de más de 10 centímetros de profundidad en el cruce de la 57 con el Eje 114 de la Zona Industrial, los cuales representan un obstáculo peligroso hasta para el transporte de carga pesada.

En uno de los hoyancos se pudieron observar los restos de un traficono de color naranja que alguna autoridad o un particular colocó en el sitio para señalizar la oquedad, sin embargo, el traficono fue aplastado, seguramente, por algún tractocamión de los que abundan en las inmediaciones del parque industrial.

Cabe señalar que el primer cráter se sitúa sobre el carril preferente de la Red Metro, que hasta ahora había sido el único carril transitable, sin hoyancos, de la lateral de la 57. Un segundo hoyanco, igual de ancho y profundo, se ubica prácticamente a un metro de distancia del primero.

La intersección de la carretera 57 y el Eje 114 es usada diariamente, por ejemplo, por numerosos camiones de transporte de personas que llevan y traen a hombres y mujeres residentes de Villa de Pozos que tienen su empleo en la Zona Industrial y que requieren llegar sin retrasos a sus centros de trabajo.