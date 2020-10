Salud advierte que el "cansancio del Covid" puede provocar muertes

Si nos cansamos de escuchar las noticias sobre la pandemia y comenzamos a ignorar las advertencias y a relejar las medidas de prevención, "el Covid nos va a matar", advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.

La funcionaria alertó este sábado sobre los riesgos a los que nos enfrentamos ante el "cansancio de Covid", es decir, aquella fatiga surgida tras meses de pandemia y por lo que muchas veces las personas prefieren evitar las noticias sobre la enfermedad e incluso, relajar las medidas de prevención.

Rangel advirtió que muchas veces por el cansancio del Covid decidimos no saber nada más de la enfermedad, pensando que al no escuchar las noticias no nos va a pasar nada e incluso olvidando las medidas de prevención.

La realidad, recordó la secretaria, es que el virus no se va a ir, pues por lo menos este año no tendremos una vacuna. Agregó que no podemos "cansarnos" del Covid y por el contrario, tendremos que aprender a vivir con el virus así como aprendimos a vivir con la influenza.

Finalmente, Rangel advirtió a la población que si nos cansamos de escuchar qué pasa con el virus y decidimos ignorarlo, está en riesgo de morir.