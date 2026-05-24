Salud recibe bolsa contra accidentes

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En medio del incremento de accidentes viales y muerte por hechos de tránsito, sobre todo de motociclistas, la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado obtuvo financiamiento federal por 529 mil 271.20 pesos para el Programa Prevención y Atención de Lesiones no Intencionales.

Según el convenio específico de coordinación denominado SaNAS-SLP/2026, la Federación asignó dicha financiación, de cuya cantidad 230 mil 971 pesos corresponden a prevención de accidentes y 298 mil 300 pesos a prevención de lesiones.

La dependencia estatal explicó que las lesiones accidentales son también un importante problema de salud pública, dado que anualmente un alto número de personas sufre lesiones accidentales y fallece o sufre discapacidad permanente.

"Esto representa una fuerte carga para la salud, pues un número elevado de años de vida saludable se pierden como resultado de este problema de salud", lamentó.

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Exteriorizó que las afectaciones impactan de forma diferenciada a niños, adolescentes y adultos mayores, así como el estatus socioeconómico agrava aún más la vulnerabilidad de estos grupos.

A principios de abril pasado, se reveló que, de 16 modalidades catalogadas como accidentes, San Luis Potosí registra incremento en diferentes porcentajes en nueve de ellas en lo que va del 2026, respecto del año pasado, de acuerdo con el boletín epidemiológico nacional.

En cuanto a temas viales, expuso que el alza correspondió a un 100 por ciento en casos de peatón lesionado en accidente de transporte y de 15 por ciento en accidente de transporte en vehículos con motor.