Salud y Segam, sin datos de males respiratorios por calidad del aire

No se ha identificado que la contaminación ambiental y las macropartículas estén vinculadas con enfermedades respiratorias, sin embargo, puede existir alguna relación, advirtió Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

De acuerdo con un reporte de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT) de la UASLP, hasta el 90% de los días del año presentan algún nivel de contaminación en la capital potosina.

La funcionaria estatal refirió que pueden diagnosticarse males respiratorios no relacionados con pequeñas partículas afectan las vías respiratorias altas, sin embargo, no comprometen las bajas como son los pulmones y "tomarán otro cause".

En entrevista, consideró que el asma no es uno de los padecimientos vinculados, porque corresponde más a los alergénicos como las cosas verdes, las plantas o el polen. "Sí, algo. Probablemente el EPOC obedece un poco más al consumo del tabaco, a las emisiones del uso de fogones y las ladrilleras".

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Después de acudir a una reunión con la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, dijo frente a días con alta polución en la atmósfera, se recomienda usar cubrebocas, no realizar actividades al aire libre, lavarse las manos, hidratación permanente para mantener las mucosas húmedas, entre otras medidas.

"Sí yo respiro por la nariz, ahí se me queda todo. Entonces, es importante que se hagan todas esas medidas, y estamos...obviamente cuando llegan a la consulta tendrán que ser atendidos, de acuerdo al padecimiento que presenten", concluyó.

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LA SEGAM TAMBIÉN TIENE DUDAS

Aparte, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), consideró necesario valorar si la información recabada por la CIACyT es oficial o no.

La entrevistada defendió que la dependencia estatal emite un diagnóstico diario sobre la calidad del aire en, tanto matutino como vespertino, a través de las diferentes redes sociales y sitio web oficial.

"Eso es lo que yo te puedo mencionar. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado, estamos trabajando con la universidad el Proaire, que no nada más es el diagnóstico, sino que estamos por terminar este estudio y también mantener algunas acciones concretas", declaró.

Reprochó que "se ha cansado" de informar la existencia de cinco casetas de monitoreo, cuatro en la zona metropolitana de San Luis Potosí y una en el municipio de Rioverde, cuyos puntos están certificados por las normas previstas por la Semarnat.

"No conozco ese estudio. No nos lo han presentado, ni lo hemos revisado; lo desconozco. Habría que verlo y ver lo que representa, y de dónde es la información, si es oficial o no", comentó.