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San Luis lidera pérdidas en el agro: Sader

Siniestralidad agrícola afectó más de 4500 hectáreas

Por Jaime Hernández

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
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San Luis lidera pérdidas en el agro: Sader

De acuerdo a cifras correspondientes al primer bimestre del año de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), San Luis Potosí fue la entidad que mayor superficie de cultivos siniestrada, con más de cuatro mil 500 hectáreas perdidas.

San Luis Potosí lidera siniestralidad agrícola en 2026

De acuerdo al reporte de Avance de Siembras y Cosechas de la dependencia federal, la entidad potosina tuvo un incremento significativo, pues en enero y febrero de 2025, no se reportaron pérdidas.

El informe señala que al primer bimestre de este 2026, San Luis Potosí registró cuatro mil 523 hectáreas siniestradas, tanto de riego como de temporal.

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Esto equivale al 1.99 por ciento de la superficie sembrada en ese periodo, que fueron 226 mil 715.95 hectáreas siniestradas.

Comparativo con otras entidades y afectaciones en cosecha

Por otra parte, la siniestralidad afectó el 4.5 de la superficie cosechada, que en el estado fue de 99 mil 738.72 hectáreas.

Un año antes, en el bimestre de enero y febrero de 2025, no se habían presentado afectaciones.

En el comparativo con el resto de las entidades, San Luis Potosí encabezó la lista, por encima de Veracruz, que tuvo tres mil 143 hectáreas perdidas, y muy por encima de Quintana Roo, con 700 hectáreas, Guanajuato, que sólo tuvo 441 hectáreas malogradas, y Nuevo León, que sufrió la baja de 247.93 hectáreas.

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