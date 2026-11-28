¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un total de 2,082 siniestros viales se registraron en la capital potosina entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de 2026, con un saldo de 248 personas lesionadas y 31 fallecidas. Además, los hechos de tránsito dejaron daños materiales estimados en 81 millones 601 mil 920 pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal obtenida mediante una solicitud de información pública.

Agosto concentró el mayor número de incidentes

Agosto concentró el mayor número de incidentes, con 237 hechos de tránsito, seguido de febrero, con 231, y octubre, con 225. En contraste, junio registró la menor cantidad, con 182. En cuanto a las personas lesionadas, agosto también encabezó la estadística, con 38 casos, mientras que enero y julio reportaron 30 cada uno. Abril fue el mes con más personas fallecidas, con siete; enero y mayo contabilizaron cinco muertes cada uno.

Conductores bajo efectos del alcohol y acciones de la autoridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La estadística documentó la presencia de conductores bajo los efectos del alcohol: 57 fueron registrados con aliento alcohólico y otros 172 en estado de ebriedad. Por estos hechos se reportaron 194 detenidos y 1,615 vehículos asegurados y 2,341 infracciones derivadas de los incidentes viales. Agosto volvió a destacar en este apartado, con 28 personas detenidas y 271 infracciones.

Respecto a las unidades involucradas, el registro contabilizó 4,024 vehículos, entre ellos 444 motocicletas, 129 taxis, 55 unidades del transporte urbano y 26 bicicletas. La respuesta también identifica a 2,733 hombres, 936 mujeres y 34 menores de edad presentes en los hechos de tránsito. Asimismo, se reportaron 41 peatones y 26 pasajeros. Otros registros incluyen 140 vehículos abandonados, 168 estacionados y 48 radiopatrullas.