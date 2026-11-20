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La Dirección de Turismo Municipal de San Luis Potosí ha detectado a personas que ofrecen recorridos turísticos en la capital sin contar con una acreditación oficial, por lo que llamó a visitantes y turistas a verificar las credenciales de quienes contraten para conocer el Centro Histórico y otros atractivos de la ciudad.

Capacitación y directorio oficial de guías turísticos

Claudia Lorena Peralta, titular de la dependencia, señaló que actualmente cuentan con un directorio de alrededor de 40 guías turísticos con credencial vigente, correspondientes a las normas oficiales 08, para turismo cultural, y 09, especializada en turismo de naturaleza y aventura.

Explicó que los visitantes pueden identificar a los prestadores acreditados mediante una credencial vigente que deben portar y en la que se especifica la norma bajo la cual están certificados, así como los idiomas que hablan. También pueden consultar el directorio disponible en la Dirección de Turismo Municipal para corroborar sus datos.

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Importancia de contratar servicios formales en temporada alta

La funcionaria destacó que, después de 18 años sin que se impulsara capacitación para acreditar nuevos guías, recientemente se realizó un diplomado que permitió incorporar a 20 prestadores más bajo la norma 08, enfocada en recorridos culturales.

Ante la próxima temporada decembrina, cuando se espera una mayor llegada de visitantes, principalmente de Nuevo León, Coahuila y paisanos que regresan a la capital, insistió en la importancia de contratar servicios formales para evitar experiencias deficientes y garantizar que los turistas reciban información adecuada sobre los atractivos y el patrimonio de San Luis Potosí.

Además, recomendó verificar que las agencias de viajes estén debidamente establecidas y formen parte de organismos como la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes o Canaco-Servytur.