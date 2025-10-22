San Luis Potosí recupera la normalidad tras bloqueos estudiantiles

Luego de dos jornadas de cierres viales y manifestaciones, San Luis Potosí amaneció este miércoles con casi todas sus calles libres, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento.

De acuerdo con el reporte emitido a las 07:28 horas, únicamente permanece cerrado el tramo de Cuauhtémoc y Mariano Jiménez, justo en la esquina de la Facultad de Derecho de la UASLP. El resto de las rutas se encuentra transitable, luego de que las movilizaciones estudiantiles paralizaran buena parte de la capital durante el lunes y martes.

Autoridades municipales pidieron a los conductores circular con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales, pues se prevé una nueva manifestación en el Centro Histórico a partir de las 11:00 de la mañana.

