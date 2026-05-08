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Sancionará el Interapas abusos de constructores

El organismo podrá recalcular cobros si detecta viviendas en categoría superior a la declarada.

Por Samuel Moreno

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Sancionará el Interapas abusos de constructores

Los desarrolladores inmobiliarios que construyan viviendas más grandes de lo inicialmente reportado deberán pagar diferencias adicionales a Interapas antes de poder entregar fraccionamientos o contratar servicios de agua.

Interapas formaliza cobros según metros cuadrados

Ello, de acuerdo con los nuevos lineamientos aprobados por el organismo operador para 2026.

La disposición forma parte de un nuevo esquema administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual Interapas formalizó que las cuotas de incorporación a la infraestructura hidráulica seguirán calculándose con base en los metros cuadrados de construcción de cada vivienda.

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Revisión y recalculo de cobros por parte de Interapas

El organismo argumentó que la medida busca evitar "vacíos interpretativos" luego de que en la Ley de Cuotas y Tarifas 2026 ya no apareciera de manera textual la referencia a la superficie construida, aunque sí permanecieron los rangos y categorías habitacionales utilizados en ejercicios anteriores.

Interapas podrá revisar los planos definitivos de cada desarrollo y recalcular el cobro si detecta que las viviendas pertenecen a una categoría superior a la originalmente declarada por el fraccionador.

Además, los lineamientos precisan que los metros cuadrados incluirán áreas techadas como estacionamientos, bodegas y otros espacios privativos cubiertos.

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