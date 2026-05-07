Saneará Conagua la presa San José
Intervención en presa San José busca mejorar calidad ambiental afectada por descargas de Escalerillas.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizará el saneamiento de la presa San José, en la capital potosina, para retirar el lirio acuático y atender la contaminación generada por descargas de aguas residuales provenientes de la comunidad de Escalerillas.
Proyecto gestionado por diputado Cuauhtli Badillo
El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno informó que el proyecto se concretó tras gestiones ante autoridades federales, luego de una reunión con el director estatal del organismo, Darío Fernando González Castillo.
Financiamiento y objetivos del saneamiento
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Detalló que la intervención será financiada en su totalidad por el Gobierno de México, a partir de una propuesta presentada para atender la demanda de habitantes de la capital.
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