Se amparan contra registro de teléfonos celulares

A menos de dos meses de que venza el plazo para registrar líneas telefónicas con CURP e identificación oficial, en San Luis Potosí ya comenzaron los amparos contra la medida federal que obligará a millones de usuarios, a entregar sus datos personales para conservar su servicio celular.

San Luis Potosí: amparos contra registro obligatorio de líneas telefónicas

Hasta ahora, al menos 50 personas promovieron recursos legales para evitar el registro obligatorio de sus líneas telefónicas, informó José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Perteneces A.C., quien señaló que los casos ya fueron admitidos por un Tribunal Especializado en la Ciudad de México.

La inconformidad ocurre mientras el proceso avanza con baja participación ciudadana. De acuerdo con cifras expuestas por el abogado, el 82.5 por ciento de los usuarios en el país aún no vincula su línea móvil con documentos oficiales, pese a que la falta de registro podría derivar en la cancelación del servicio una vez concluido el periodo establecido.

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Impacto y reacciones ante el registro obligatorio

Los amparos buscan dejar sin efecto la obligación de proporcionar datos personales para mantener activa una línea telefónica. De la Garza Marroquín advirtió que el tema podría escalar conforme se acerque la fecha límite o comiencen las suspensiones de números celulares. "Lo que estamos cuestionando es que estos registros vulneran la intimidad, la dignidad y la confidencialidad de las personas", declaró.

Finalmente, De la Garza Marroquín sostuvo que el acceso a la comunicación no debería condicionarse a mecanismos de control sobre la información personal de la ciudadanía.