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Se aproxima la campaña "Meses del Testamento"

Por Samuel Moreno

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Se aproxima la campaña "Meses del Testamento"
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      Elaborar un testamento público abierto simple puede representar un ahorro de más de 6 mil pesos para los potosinos durante la campaña "Meses del Testamento", que estará vigente de septiembre a diciembre en San Luis Potosí.

      Fuera de esta temporada, el arancel regular para este trámite alcanza un promedio de 8 mil 410 pesos en el estado; sin embargo, durante los cuatro meses de campaña las 109 notarías públicas ofrecerán el servicio en 2 mil pesos. Es decir, los ciudadanos pagarán alrededor de 76 por ciento menos, con un ahorro de 6 mil 410 pesos.

      La campaña representa así una de las ventanas del año con menor costo para dejar establecida legalmente la distribución de bienes y derechos, además de reducir posibles conflictos familiares y gastos derivados de procesos sucesorios.

      El beneficio es todavía mayor para integrantes de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, ya que el trámite será gratuito para policías, elementos del Ejército y Guardia Nacional, Bomberos, Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja Mexicana, de acuerdo con el Colegio de Notarios.

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      La campaña permanecerá vigente hasta diciembre, periodo en el que también se ofrecerán asesorías y horarios ampliados. El llamado de los notarios es a no esperar hasta tener un patrimonio elevado para realizar el trámite, pues el testamento permite establecer desde ahora el destino de bienes, derechos y otras disposiciones personales.

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