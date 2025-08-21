Se compactan mal adoquines de Vallejo

El desprendimiento de adoquines en las recientes obras de rehabilitación en el barrio de San Miguelito, posiblemente se debieron a falta de compactación, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Este miércoles se observó a personal del Ayuntamiento capitalino llevando a cabo la recolocación de dichas piezas, en un tramo de la calle Pedro Vallejo, a un costado de la iglesia de San Miguelito.

La funcionaria estatal refirió que la secretaría atiende ese y otros puntos de la zona céntrica, donde se detectaron desperfectos en el piso. “Estamos al pendiente de lo que pueda suscitarse para irlo corrigiendo”, afirmó.

Explicó que, dentro de los contratos establecidos con las empresas constructoras a cargo de las intervenciones, existen fianzas de garantía que cubren los denominados vicios ocultos o fallas evidenciada después de inauguradas las obras.

En entrevista, Vargas Tinajero complementó que tales cláusulas para las constructoras responsables, prevén un plazo de 18 meses, una vez concluidos los trabajos.