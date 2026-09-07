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Se conflictúa la vialidad en Av. Luis Donaldo Colosio

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Se conflictúa la vialidad en Av. Luis Donaldo Colosio
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      Las inmediaciones de oficinas y sitios con alta afluencia de personas mantienen problemas de estacionamiento irregular, principalmente en la avenida Luis Donaldo Colosio, donde algunos conductores siguen dejando sus vehículos sobre camellones, rampas para personas con discapacidad y otros espacios que no están habilitados como estacionamiento. 

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, reconoció que uno de los puntos donde esta situación ocurre con frecuencia es frente al Comité Directivo Estatal del PRI, donde el camellón es utilizado como estacionamiento por personas que acuden a las oficinas de la zona, incluido personal del Poder Judicial.

      Villa Gutiérrez señaló que la cantidad de personas que diariamente llegan a estos puntos genera una alta demanda de espacios para estacionarse, aunque aclaró que esto no justifica que los conductores ocupen lugares prohibidos o interfieran con la movilidad. Entre las principales infracciones detectadas están los vehículos colocados sobre camellones y aquellos que bloquean rampas destinadas a personas con discapacidad.

      Ante estas situaciones, dijo que los agentes de la SSPC están aplicando el reglamento y retirando con grúa los vehículos que representan una obstrucción para la vialidad o para los accesos destinados a personas con discapacidad. La intervención, afirmó, no se limita a un solo punto, pues también se han detectado escenas similares en otros sectores con alta afluencia.

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      El secretario reconoció que estas conductas se presentan prácticamente a diario, por lo que los operativos deben mantenerse de manera constante. "Seguimos nosotros insistiendo en ello", señaló al referirse a la aplicación del reglamento, al advertir que algunos automovilistas únicamente corrigen su conducta cuando son objeto de una sanción o del retiro 

      de su vehículo.

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