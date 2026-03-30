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Se deslinda diputada de opacidad

La coordinadora del PT en el Congreso desconoce causas del rezago en transparencia y multas aplicadas.

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Se deslinda diputada de opacidad

La coordinadora del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, María Leticia Vázquez Hernández, se deslindó del incumplimiento total en transparencia que mantiene ese instituto político en San Luis Potosí, pese a que arrastra cero por ciento de cumplimiento durante 2025, enfrenta sanciones económicas y está sujeto a un procedimiento de verificación.

Declaraciones de María Leticia Vázquez sobre el incumplimiento

La legisladora afirmó desconocer las causas del rezago e incluso dijo no tener información sobre las multas ya aplicadas al partido, al sostener que el tema corresponde únicamente a las áreas administrativas.

Durante la entrevista, la diputada evitó explicar por qué el PT no ha subido información pública desde el año pasado, como lo ha documentado la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip). Ante los cuestionamientos, insistió en que la representación legislativa no interviene en esa obligación y que "de toda esa parte se encargan los administrativos del partido", con lo que trasladó la responsabilidad al área encargada de transparencia y operación interna del partido.

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Sanciones y procedimiento de verificación contra el PT

El Partido del Trabajo en San Luis Potosí enfrenta sanciones económicas derivadas del incumplimiento en transparencia y está sujeto a un procedimiento de verificación por parte de las autoridades competentes, situación que no ha sido aclarada por la dirigencia legislativa del partido.

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