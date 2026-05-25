Se deslinda Héctor Serrano de polémica ley represiva

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El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, rechazó que la reforma sobre regulación de inteligencia artificial aprobada por el Congreso del Estado tenga relación directa con los recientes procesos legales iniciados contra personas identificadas como creadoras de contenido y comunicadoras en San Luis Potosí, situación que ya generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

¿Qué declaró Héctor Serrano sobre la relación entre la ley y procesos legales?

Luego de que diversos colectivos advirtieran sobre un posible riesgo de persecución política derivado de la denominada Ley de Regulación de Inteligencia Artificial, Serrano Cortés aseguró desconocer las causas jurídicas por las cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) ha actuado en contra de algunas personas, por lo que evitó emitir una opinión sobre los casos particulares.

"No conozco el fondo ni tendría por qué conocerlo. Desconozco cuál es la motivación legal para que estas personas enfrenten un proceso", señaló el legislador, quien además insistió en que la normativa no debe ser identificada con su apellido, como algunos sectores y medios la han denominado.

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Objetivos y aclaraciones sobre la reforma de inteligencia artificial

El diputado consideró "tendencioso" que la legislación sea llamada "Ley Serrano" por parte de la casa editorial Pulso, al argumentar que cualquier reforma aprobada por el Congreso requiere del consenso y respaldo de las y los 27 diputados que integran el Poder Legislativo local. "Una ley no se aprueba por una sola persona. Inciden criterios y motivaciones de todas y todos los legisladores", sostuvo.

Respecto al objetivo de la reforma, explicó que la intención central es regular el uso de herramientas de inteligencia artificial para evitar la difusión de contenidos falsos que puedan provocar incertidumbre social, temor o afectar la imagen de personas mediante audios, videos o imágenes manipuladas digitalmente.