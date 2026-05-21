Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que, derivado de la información que circula sobre un supuesto embargo a la escuela primaria "Lic. Antero G. González" del municipio de Ciudad Valles, la maestra que demandó por incumplimiento de pago de sueldo, no forma parte de la plantilla laboral adscrita a la dependencia, ya que había sido contratada por la Asociación de Padres de Familia, quienes ya no renovaron su contrato.

Por ello, el embargo solicitado mediante el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial con sede en dicho municipio, concedió el pago inmediato por la cantidad de 144,003.47 pesos a favor de la trabajadora, misma que causó ejecución a la Asociación de Padres de Familia de la escuela.

La SEGE reiteró su compromiso por la transparencia y procesos a favor de los derechos laborales de las y los docentes que forman parte de la plantilla laboral de la dependencia, "quedando ajena al proceso legal que derivó esta situación".

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