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Se deslindan en Pozos de uso escolar de celulares

Por Leonel Mora

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Se deslindan en Pozos de uso escolar de celulares
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      La Dirección de Educación de Villa de Pozos, aclaró que la supervisión y vigilancia de la disposición que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos, corresponde directamente a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

      La dependencia municipal precisó que, por sí misma, no cuenta con facultades para establecer ni hacer cumplir esta medida al interior de las escuelas, sin embargo, manifestó su disposición para colaborar con las instancias responsables mediante la coordinación con supervisores escolares y autoridades educativas, así como en acciones de orientación y concientización dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia.

      La restricción al uso de dispositivos móviles forma parte de una estrategia impulsada para reducir distractores en las aulas, fortalecer la atención durante las clases y promover entornos que favorezcan el aprendizaje y la convivencia escolar, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

      En ese sentido, la Dirección de Educación de Villa de Pozos subrayó que toda colaboración se realizará en apego a las competencias de cada nivel de gobierno, con el objetivo de fortalecer las condiciones que permitan un mejor aprovechamiento escolar y un uso responsable de la tecnología en los espacios educativos.

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