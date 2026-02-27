Se dispara costo de medicinas

En los últimos cuatro años, los medicamentos de patente y los especializados enfrentaron incrementos de hasta trescientos por ciento en su costo al público, informó el presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí, Manuel Galván Arroyo Galván.

Aumentos en medicamentos oncológicos y quimioterapias

En entrevista, Arroyo Galván reveló que el apartado de medicamentos más afectado por los incrementos en sus costos está relacionado con los tratamientos oncológicos, incluyendo las quimioterapias.

El representante médico aclaró que no todos los medicamentos han enfrentado incrementos en sus precios, pero insistió en que se presentan variaciones muy notorias en el caso de quimioterapias.

Expectativas y negociaciones internacionales

Confirmó que, además de las alzas ya registradas, se presentarán nuevos aumentos derivados del cambio de año fiscal, pero expuso que se tiene la esperanza de que haya un ligero alivio como resultado de las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), de manera que cuando menos se mantengan los precios a un nivel más tolerable.

Precisó que si hubiera alguna otra amenaza del gobierno de Donald Trump o algún inconveniente en la negociación, con toda seguridad habría un escenario reservado.

Arroyo Galván aseguró que el 80 por ciento de los insumos de la industria farmacéutica son proveídos a laboratorios de Estados Unidos, razón por la que se piensa que debe consolidarse el desarrollo de la industria farmacéutica en México y con ella, fortalecer la elaboración de medicamentos en este país.