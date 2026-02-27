logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se dispara costo de medicinas

Advierte Clúster Médico alza de 300% en 4 años; medicamentos contra cáncer, los más afectados

Por Martín Rodríguez

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Se dispara costo de medicinas

En los últimos cuatro años, los medicamentos de patente y los especializados enfrentaron incrementos de hasta trescientos por ciento en su costo al público, informó el presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí, Manuel Galván Arroyo Galván.

Aumentos en medicamentos oncológicos y quimioterapias

En entrevista, Arroyo Galván reveló que el apartado de medicamentos más afectado por los incrementos en sus costos está relacionado con los tratamientos oncológicos, incluyendo las quimioterapias.

El representante médico aclaró que no todos los medicamentos han enfrentado incrementos en sus precios, pero insistió en que se presentan variaciones muy notorias en el caso de quimioterapias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Expectativas y negociaciones internacionales

Confirmó que, además de las alzas ya registradas, se presentarán nuevos aumentos derivados del cambio de año fiscal, pero expuso que se tiene la esperanza de que haya un ligero alivio como resultado de las negociaciones del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), de manera que cuando menos se mantengan los precios a un nivel más tolerable.

Precisó que si hubiera alguna otra amenaza del gobierno de Donald Trump o algún inconveniente en la negociación, con toda seguridad habría un escenario reservado.

Arroyo Galván aseguró que el 80 por ciento de los insumos de la industria farmacéutica son proveídos a laboratorios de Estados Unidos, razón por la que se piensa que debe consolidarse el desarrollo de la industria farmacéutica en México y con ella, fortalecer la elaboración de medicamentos en este país.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia
    Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia

    Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG: origen y estrategia

    SLP

    El Universal

    Tras la división del Cártel del Milenio, el CJNG se expandió en Jalisco y otras regiones bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes.

    Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital
    Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital

    Aprueban Cuenta Pública 2025 en San Luis Capital

    SLP

    Redacción

    Cabildo avala informe financiero y crea Comisión de Bienestar Animal.

    Colapsos de drenaje en Julián Carrillo
    Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

    Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

    SLP

    Redacción

    Interapas interviene siete puntos con colapsos sanitarios.

    Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje
    Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

    Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

    SLP

    Redacción

    Conducirá 90 litros por segundo a la zona metropolitana.