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En medio del desarrollo de la campaña de vacunación con enfermedades respiratorias, San Luis Potosí registra un aumento del 425 por ciento en el diagnóstico de contagios de influenza en la temporada estacional 2026-2027, respecto del período 2025-2026.

En el reporte semanal 46 del período 2025-2026, la entidad potosina confirmó cuatro pacientes enfermos, 346 contagios de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG) y cero defunciones.

Para la comparativa 2026-2027, la suma correspondió a 21 personas enfermas, 323 contagios de ETI/IRAG y cero fallecimientos, de acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Si bien el porcentaje es alto, las cifras absolutas equivalen a un incremento de 17 personas infectadas más en esta etapa estacional del padecimiento respiratorio que se convirtió en la pandemia de influenza A (H1N1) de 2009 a 2010.

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Contextualiza que, si bien el predominio general en las últimas dos temporadas corresponde Influenza A (H3N2) e influenza A (H1N1), en la actualidad la predominante es la del tipo viral B.

Subraya que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) no ha identificado mutaciones relacionadas con cambios antigénicos, ni cambios en la virulencia o patogenicidad del virus de influenza.

Asimismo, después de la valoración de los diferentes pacientes atendidos, tampoco se han identificado resistencias virales a oseltamivir, medicamento para tratar

la influenza.