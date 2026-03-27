logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se disparan casos de barrenador en San Luis

En sólo 17 días, incidencia se elevó 85% en el estado; estrategia para contenerlo diseñada el año pasado fracasó

Por Jaime Hernández

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Se disparan casos de barrenador en San Luis

Con todo y que desde noviembre pasado, autoridades federales y estatales desarrollaron acciones para evitar la entrada del gusano barrenador del ganado a la entidad, en menos de tres meses de este año, la entidad se acerca al centenar de casos registrados, ubicándose en el quinto lugar nacional con mayor incidencia, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Casos confirmados y municipios afectados

El número de casos, de acuerdo a los datos de la dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en sólo 17 días, el número de casos se disparó 85%, de 52 contagios confirmados el 9 de marzo, a 96 casos consignados hasta ayer.

En poco más de dos semanas, se detectaron 44 nuevos contagios en la entidad, en 23 municipios de las zonas Huasteca, Media y Centro de la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tamasopo es el municipio más afectado, con 18 hallazgos, seguido de Xilitla, con 9 y San Martín, que tiene 8 casos.

En la zona metropolitana, Soledad de Graciano Sánchez presenta un caso.

Acciones oficiales y prevención

El avance de la plaga en la entidad superó las medidas establecidas en noviembre del año pasado, cuando aún no se registraban casos, para evitar su propagación.

De acuerdo al décimo boletín informativo Avance, publicado por la Sader en diciembre de 2025, entre el 3 y 7 de noviembre se realizó en la entidad un seminario y simulacro de medidas de emergencia para la prevención y control del gusano de la especie de mosca Cochliomyia hominivorax.

Autoridades de los tres niveles de gobierno y ganaderos, señala el texto, fue "proporcionar las herramientas técnicas para fortalecer estrategias en contra del gusano barrenador".

Según la nota, la entidad "cuenta con capital humano... para dar una respuesta oportuna y certera ante la posible incursión de la mosca del gusano barrenador".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Plan B no afectará al Congreso de SLP: Serrano
    Plan B no afectará al Congreso de SLP: Serrano

    "Plan B" no afectará al Congreso de SLP: Serrano

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El diputado explicó que operan actualmente con 0.5 por ciento del gasto estatal

    Aprueban fast track eliminar pensiones doradas en SLP
    Aprueban fast track eliminar pensiones doradas en SLP

    Aprueban 'fast track' eliminar pensiones doradas en SLP

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Diputados argumentan que la medida busca frenar pagos excesivos con recursos públicos.

    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares
    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

    Fustiga PVEM-SLP a Morena por limitar candidaturas de familiares

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Segura Morquecho calificó como "frívola y arrogante" la postura reiterada por Luis María Alcalde

    CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles
    CEDH abre queja por confusión de GCE y muerte de civiles

    CEDH abre queja por "confusión" de GCE y muerte de civiles

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Los tres elementos ya fueron vinculados a proceso, según informó la FGE