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Se dispararían 300% los delitos electorales: fiscal

Por Rubén Pacheco

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Se dispararían 300% los delitos electorales: fiscal
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      En la actualidad, la Agencia del Ministerio Público trabaja en 35 carpetas de investigación, informó Víctor Nicolás Juárez Aguilar, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y quien estimó que durante el proceso electoral 2026-2027 podrían incrementar hasta 300 por ciento las denuncias.

      De ellas, entre 17 y 20 se encuentran activas y en proceso de seguir aportando pruebas, precisó el fiscal electoral.

      Complementó que actualmente la institución reporta cuatro carpetas de investigación judicializadas, a las cuales se les da seguimiento ante el Poder Judicial del Estado.

      Dijo que al tomar posesión del cargo recibió asuntos de 2018 que estaban archivados, por lo cual y debido a estar sin diligencias, se decretaron ejercicios de la no acción penal.

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      Recordó que existe un acuerdo general interno en la Fiscalía General del Estado (FGE), consistente en que, a partir del comienzo del proceso electoral todos los agentes del Ministerio Público pasan a formar parte de apoyo a la Especializada.

      Contextualizó que históricamente los casos exponen señalamientos en contra de funcionarios públicos que pueden hacer uso indebido de los recursos y persona que durante la jornada electoral o en la preparación de la misma incurren en daños al material electoral.

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