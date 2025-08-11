Se dispararon las muertes maternas

En siete meses de 2025, San Luis Potosí reporta un aumento de 5 defunciones maternas, en comparación con el mismo período del año pasado, según la Dirección General de Epidemiología (DGE).

De acuerdo con el informe semanal, la acumulación de madres embarazadas fallecidas en siete meses del 2024 fue de dos decesos, uno en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y uno sin atención.

En contraste, en el mismo lapso de 2025 la mortalidad aumentó a siete defunciones, de ellas tres en la Secretaría de Salud estatal, una del IMSS-Bienestar, una en un hospital particular y dos sin atención.

Aunque es mínimo en número, el incremento en muertes maternas equivale a un aumento porcentual del 250 por ciento.

En lo general, las principales causas de las muertes son: edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio; hemorragia obstétrica y aborto.

Recientemente Mirian Magnolia Durán Mendoza, de 19 años de edad murió en el Hospital General de Ciudad Valles, luego de complicaciones sufridas cuando fue atendida en el Hospital Básico Comunitario de Aquismón, en donde le habrían postergado una intervención quirúrgica.