Se dispararon los llamados al 911

Las llamadas al 911 para solicitar auxilio en riñas y conflictos familiares se incrementaron este pasado fin de semana entre 15 y 20 por ciento, respecto a otros períodos anteriores, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Puente laboral y aumento de llamadas 911

Aunado a ello, también hubo asuntos relacionados con comercios dedicados a la venta de bebidas embriagantes, principalmente por la noche y madrugada, complementó el mando policiaco.

Juárez Hernández consideró que el aumento inusual se debió al puente por el Día del Trabajo, dado que muchas personas no trabajaron, realizaron festejos y se excedieron en el consumo de alcohol.

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Intervención por denuncia de violencia familiar

Recordó que se intervino en la denuncia de una mujer joven, quien expuso que su pareja no la dejaba salir del domicilio. Al final se calmaron los ánimos, ella salió del lugar y acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar una denuncia por violencia familiar.