Se estanca creación de empresas

Aunque San Luis Potosí logró aumentar el número de unidades económicas registradas durante el último año, el crecimiento de empresas en la entidad se mantuvo prácticamente estancado al avanzar apenas 0.51 por ciento entre 2025 y 2026, según datos actualizados del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Crecimiento limitado de unidades económicas en San Luis Potosí

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que el estado pasó de 126 mil 961 establecimientos en mayo de 2025 a 127 mil 613 negocios en mayo de 2026, lo que representa únicamente 652 nuevas unidades económicas en un año.

Pese al incremento, las cifras reflejan que la economía local continúa dependiendo principalmente de pequeños comercios y negocios familiares. De las más de 127 mil unidades registradas en San Luis Potosí, 119 mil 756 corresponden a microempresas, mientras que solamente existen 307 grandes empresas operando en la entidad.

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Dominio de microempresas y comercio en la economía local

La diferencia también quedó marcada frente a otros tamaños empresariales. El DENUE contabilizó apenas 6 mil 298 pequeñas empresas y mil 252 medianas compañías, lo que evidencia la limitada expansión de empresas de mayor capacidad económica y generación de empleo formal.

El reporte además confirmó que el comercio y los servicios siguen concentrando gran parte de la actividad económica estatal, sectores que mantienen el funcionamiento de miles de establecimientos en colonias, mercados y zonas urbanas de los municipios potosinos.

En comparación con otros estados del Bajío, San Luis Potosí logró mantenerse por encima de Querétaro y Aguascalientes en número total de negocios registrados; sin embargo, todavía se encuentra muy por debajo de Guanajuato, que concentra más de 405 mil unidades económicas, es decir, más del triple de las registradas en territorio potosino.