Se incrementan quejas por pago de utilidades

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No hay noticias de graves incumplimientos a los pagos de utilidades en las empresas, pero se triplicaron las quejas por ese problema, dado que en 2025 fueron tres y en 2026 ya van nueve, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno estatal Crisógono Sánchez Lara.

Informó que aquellas que se declararon insolventes para cumplir con esta obligación, reciben gestiones para que conmuten ese reparto de utilidades con algún otro beneficio laboral como por ejemplo algún reconocimiento de descanso o de vacaciones extras, algún bono u otro beneficio que forme parte de las prestaciones.

Dijo que la experiencia del año pasado, se encontraron con la apertura de las empresas a negociaciones para entregar de todas maneras un beneficio a sus empleados, por lo que en algunos casos alcanzaron acuerdos que incluyen el hecho de que las empresas podrían otorgar algún beneficio extra a sus trabajadores, de manera que en un modo u otro se sientan compensados.

Añadió que por ejemplo, esa compensación a los trabajadores pudiera ir en el sentido de que les sean otorgados unos días más de vacaciones. Añadió que hubo negociaciones en las que los trabajadores aceptaron algunas prestaciones acordadas en la mesa de encuentro con sus patrones.

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Añadió que si bien la Secretaría del Trabajo pudo haber sancionado empresas, alcanzaron acuerdos con los empresarios para que acuerden dar otras prestaciones a cambio del no reparto de utilidades.