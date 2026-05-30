logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se incrementan quejas por pago de utilidades

Por Martín Rodríguez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      No hay noticias de graves incumplimientos a los pagos de utilidades en las empresas, pero se triplicaron las quejas por ese problema, dado que en 2025 fueron tres y en 2026 ya van nueve, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno estatal Crisógono Sánchez Lara.

      Informó que aquellas que se declararon insolventes para cumplir con esta obligación, reciben gestiones para que conmuten ese reparto de utilidades con algún otro beneficio laboral como por ejemplo algún reconocimiento de descanso o de vacaciones extras, algún bono u otro beneficio que forme parte de las prestaciones.

      Dijo que la experiencia del año pasado, se encontraron con la apertura de las empresas a negociaciones para entregar de todas maneras un beneficio a sus empleados, por lo que en algunos casos alcanzaron acuerdos que incluyen el hecho de que las empresas podrían otorgar algún beneficio extra a sus trabajadores, de manera que en un modo u otro se sientan compensados.

      Añadió que por ejemplo, esa compensación a los trabajadores pudiera ir en el sentido de que les sean otorgados unos días más de vacaciones. Añadió que hubo negociaciones en las que los trabajadores aceptaron algunas prestaciones acordadas en la mesa de encuentro con sus patrones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       Añadió que si bien la Secretaría del Trabajo pudo haber sancionado empresas, alcanzaron acuerdos con los empresarios para que acuerden dar otras prestaciones a cambio del no reparto de utilidades.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Refuerzan vigilancia en escuelas por temporada de lluvias
        Refuerzan vigilancia en escuelas por temporada de lluvias

        Refuerzan vigilancia en escuelas por temporada de lluvias

        SLP

        Pulso Online

        La dependencia pidió reportar daños con fotos o videos para agilizar la atención.

        Avala Congreso de SLP anular elecciones por injerencia externa
        Avala Congreso de SLP anular elecciones por injerencia externa

        Avala Congreso de SLP anular elecciones por injerencia externa

        SLP

        PULSO

        La reforma establece que tribunales electorales deben acreditar la gravedad y dolo

        Cabildo capitalino autoriza recursos extraordinarios para obras
        Cabildo capitalino autoriza recursos extraordinarios para obras

        Cabildo capitalino autoriza recursos extraordinarios para obras

        SLP

        Redacción

        La administración municipal podrá gestionar hasta 200 millones de pesos en 2026

        Congreso, con tres meses para dictaminar Ley Santi
        Congreso, con tres meses para dictaminar Ley Santi

        Congreso, con tres meses para dictaminar "Ley Santi"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Colectivos de movilidad impulsaron la controversia para exigir una legislación integral en seguridad vial