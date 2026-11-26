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Más de 20 empresas instaladas en la zona metropolitana participaron en una jornada laboral este miércoles 25 de noviembre en la plaza principal de Villa de Pozos, evento en el que se ofertaron más de 300 vacantes para personas interesadas en incorporarse al mercado formal de trabajo.

La actividad fue organizada por la Dirección de Desarrollo Económico del municipio en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado, con el propósito de acercar oportunidades de contratación a habitantes de Villa de Pozos y de otros sectores de la zona urbana.

Aunque no se informó el perfil de las vacantes ofertadas ni el número de personas atendidas durante la jornada, los organizadores destacaron la participación tanto del sector empresarial como de personas interesadas en acceder a un empleo formal.

Representantes de las empresas participantes recibieron solicitudes de empleo y ofrecieron información sobre distintos puestos de trabajo disponibles, como parte de los procesos de reclutamiento que actualmente mantienen abiertos.

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Autoridades estatales y municipales señalaron que este tipo de encuentros buscan facilitar el contacto directo entre empleadores y buscadores de empleo, además de contribuir al fortalecimiento de la actividad económica mediante la generación de oportunidades laborales.