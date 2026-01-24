logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO SU ÚLTIMO ADIÓS EN ROMA

Fotogalería

VALENTINO SU ÚLTIMO ADIÓS EN ROMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.

Por Redacción

Enero 24, 2026 08:32 a.m.
A
Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

Un conductor provocó un choque múltiple la madrugada de este viernes en el Barrio de Tequis, luego de quedarse dormido al volante.

El hecho se registró cerca de las 05:00 horas, cuando una camioneta Chevrolet Trax, color gris, que circulaba sobre Mariano Arista, impactó en el cruce con Mariano Otero a un Nissan Versa, arrastrándolo varios metros.

Tras el impacto, el Versa fue proyectado contra una camioneta Dodge Caliber y una carroza que se encontraban estacionadas frente a Funerales Tangassi, resultando dañados varios vehículos.

Luego del choque, el conductor se dio a la fuga y metros más adelante la camioneta quedó averiada en el cruce de Arista y Mariano Otero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Choque múltiple en Tequis

Al sitio acudieron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho. No se reportaron personas lesionadas.

LEA TAMBIÉN

Motociclistas tienen una violenta muerte

Uno fue arrollado por un carro en Rioverde mientras que otro derrapó en Matehuala

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis
Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

SLP

Redacción

El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.

Persiste fuga de aguas negras en la Julián Carrillo
Persiste fuga de aguas negras en la Julián Carrillo

Persiste fuga de aguas negras en la Julián Carrillo

SLP

Rolando Morales

"Coquetean" MC y PRI a Aranzazú P.
"Coquetean" MC y PRI a Aranzazú P.

"Coquetean" MC y PRI a Aranzazú P.

SLP

Ana Paula Vázquez

Los líderes partidistas dicen que tiene puertas abiertas

Alcalde Galindo consolida a San Luis ciudad líder, en la Fitur
Alcalde Galindo consolida a San Luis ciudad líder, en la Fitur

Alcalde Galindo consolida a San Luis ciudad líder, en la Fitur

SLP

Redacción

El edil gestionó apoyos con la secretaria de Turismo, en Madrid