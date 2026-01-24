Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis

Un conductor provocó un choque múltiple la madrugada de este viernes en el Barrio de Tequis, luego de quedarse dormido al volante.

El hecho se registró cerca de las 05:00 horas, cuando una camioneta Chevrolet Trax, color gris, que circulaba sobre Mariano Arista, impactó en el cruce con Mariano Otero a un Nissan Versa, arrastrándolo varios metros.

Tras el impacto, el Versa fue proyectado contra una camioneta Dodge Caliber y una carroza que se encontraban estacionadas frente a Funerales Tangassi, resultando dañados varios vehículos.

Luego del choque, el conductor se dio a la fuga y metros más adelante la camioneta quedó averiada en el cruce de Arista y Mariano Otero.

Choque múltiple en Tequis

Al sitio acudieron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho. No se reportaron personas lesionadas.