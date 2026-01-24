Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis
El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.
Un conductor provocó un choque múltiple la madrugada de este viernes en el Barrio de Tequis, luego de quedarse dormido al volante.
El hecho se registró cerca de las 05:00 horas, cuando una camioneta Chevrolet Trax, color gris, que circulaba sobre Mariano Arista, impactó en el cruce con Mariano Otero a un Nissan Versa, arrastrándolo varios metros.
Tras el impacto, el Versa fue proyectado contra una camioneta Dodge Caliber y una carroza que se encontraban estacionadas frente a Funerales Tangassi, resultando dañados varios vehículos.
Luego del choque, el conductor se dio a la fuga y metros más adelante la camioneta quedó averiada en el cruce de Arista y Mariano Otero.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al sitio acudieron peritos de la SSPC Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho. No se reportaron personas lesionadas.
Motociclistas tienen una violenta muerte
Uno fue arrollado por un carro en Rioverde mientras que otro derrapó en Matehuala
no te pierdas estas noticias
Se queda dormido y causa choque múltiple en Tequis
Redacción
El impacto alcanzó varios vehículos, incluida una carroza.
"Coquetean" MC y PRI a Aranzazú P.
Ana Paula Vázquez
Los líderes partidistas dicen que tiene puertas abiertas