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Se reportaron diez casos de deshidratación

Hay un caso de golpe de calor en la entidad debido a la alta temperatura

Por Rubén Pacheco

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
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Se reportaron diez casos de deshidratación

En la última semana, San Luis Potosí incrementó la atención a cinco personas con deshidratación, derivado de las altas temperaturas reportadas en las cuatro zonas geográficas, según cifras oficiales federales.

Aumento de casos por deshidratación y golpe de calor

Previo al reporte semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE), la entidad potosina acumulaba cinco personas afectadas, cuatro por deshidratación y una más por golpe de calor.

En el informe publicado este viernes, la actualización precisó 10 personas afectadas, nueve por deshidratación y una por golpe de calor, posicionándose como el onceavo estado con más daños a la salud del país.

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Recomendaciones de salud ante altas temperaturas

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en la última semana las temperaturas máximas mayores a 45 grados Celsius se confirmaron en San Luis Potosí (centro y sur) y Guerrero (noroeste).

Frente a ello, los Servicios de Salud recomendaron a la población a mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga y de colores claros durante el día y no exponerse tiempos prolongados bajo los rayos solares.

“Es importante descansar de vez en cuando si se realiza trabajo o ejercicio físico duro. Al presentar síntomas de mareo, dejar de trabajar y descansar un rato a la sombra. Si se permanece en casa o al interior de su trabajo, intentar mantener el interior fresco y bien ventilado el lugar”, subrayó.

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